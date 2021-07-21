Джо Байден отреагировал на чемпионство «Милуоки» в НБА

Президент США Джо Байден поздравил «Милуоки Бакс» с чемпионским титулом. Глава государства опубликовал соответствующую запись в своём «твиттере».

«Поздравляю чемпиона НБА «Милуоки Бакс» с завоеванием первого титула за 50 лет. Ваш город и ваш президент гордятся вами», — написал Байден в «Твиттере».

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги. Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

В Милуоки по случаю чемпионства проходили бурные празднования. При этом они сопровождались стрельбой, в результате которой пострадали три человека.