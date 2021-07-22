Димитрис Итудис отреагировал на чемпионство Янниса Адетокунбо в НБА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о чемпионстве своего соотечественника форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в НБА.
«Победа Янниса и его брата Танасиса с «Милуоки Бакс» — это огромный успех для них обоих, для их клуба, я лично поздравляю их обоих — это был великий сезон. Янис получил титул MVP финала, спустя 50 лет принеся победу «Бакс», — это большая честь для греческого баскетбола, для сборной Греции, многих греков и не только. Янис доказал, что тяжёлый и упорный труд, мотивация и полное посвящение себя делу позволяет достигать многого. Это живой пример, как сложности и страдания могут сделать тебя сильнее, лучше, это великолепный ориентир для молодого поколения. Лично я хочу поздравить его и его брата со всеми достижениями. Он был в сложных жизненных ситуациях, видел трудности жизни, но он сумел бросить вызов проблемам и стать сильнее. Его концентрация и воля позволили сделать невозможное возможным», — приводит слова Итудиса ТАСС.
В среду «Милуоки» на своей площадке обыграл «Финикс» со счётом 105:98 в шестом матче финала плей-офф и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. 26-летний Адетокунбо набрал в матче 50 очков и совершил 13 подборов. В среднем в финале он набирал за игры 35,2 очка и делал 13,2 подбора.
Греческий форвард стал вторым в истории игроком НБА, трижды набравшим более 40 очков и 10 подборов в одной финальной серии. Он повторил достижение центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О'Нила в финальной серии сезона-1999/2000 с «Индианой» (4-2 в серии). Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата — в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.
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