Артём Параховский продолжит карьеру в России

Пермская «Парма» подписала контракт с центровым сборной Беларуси Артёмом Параховским, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.
Свою взрослую карьеру Артём Параховский начал в рижском ВЭФе. Затем он выступал за украинский «Будивельник» и итальянский «Канту». В 2012 году Артём попытался попасть в НБА через кэмп в Лас-Вегасе, но в итоге отправился в Турцию. Также в карьере игрока были «Хапоэль» из Иерусалима, «Нижний Новгород», 2 сезона в УНИКСе, «Маккаби» и «Ритас». Сезон-2019/2020 центровой начинал в белградском «Партизане», но в январе перебрался в «СИГ Страсбург».
В сезоне-2020/2021 Параховский подписал контракт с «Цмоки-Минском», в составе которого успел стать обладателем Кубка Беларуси и в среднем набирал 10,5 очка и 6,8 подбора в чемпионате Единой Лиги ВТБ. В этом же году Артём покинул «драконов» и подписал контракт с испанской «Андоррой». В испанской Лиге АБК за 21 матч белорусский центровой в среднем набирал 6 очков и собирал 4,2 подбора, а в еврокубковых играх Артём отметился средними показателями в 4,5 очков и 3,7 подбора за 6 матчей.
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