Оскар Робертсон назвал единственного игрока, способного сдержать Янниса Адетокунбо

Член Зала славы НБА Оскар Робертсон считает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо справится с любым защитником, кроме Энтони Дэвиса.



«Я рад, что у Янниса всё получилось. Он сделал 12 или 13 бросков, чего я не видел в течение долгого времени. Если он продолжит в том же духе, то я не знаю, кто сможет его остановить. Пожалуй, единственный человек, у которого есть шансы в защите против Янниса — это Энтони Дэвис из «Лейкерс». Никто другой этого не сможет», — приводит слова Оскара Робертсона Essentially Sports.



Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.