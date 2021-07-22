«Нью-Орлеан» назначил нового главного тренера

Уилли Грин стал главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть на странице «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Твиттере».
39-летний Грин трудится в НБА на позиции ассистента тренера с 2016 года. Три года он провёл в «Голден Стэйт Уорриорз», а с 2019-го находился в тренерском штабе «Финикс Санз». Будучи игроком, Грин выступал за «Филадельфию Сиксерс», «Пеликанс», «Атланту Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо Мэджик». За это время он семь раз выходил в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее сообщалось, что звезда «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури может перейти в «Нью-Орлеан». По сведениям журналиста Марка Штейна, 35-летний игрок входит в сферу интересов ряда клубов, но «Пеликанс» хотят подписать звёздного разыгрывающего в пару к лидеру команды Зайону Уильямсону.
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