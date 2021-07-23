УНИКС объявил о переходе разыгрывающего «Фенербахче»
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УНИКС объявил о переходе разыгрывающего Лоренцо Брауна. Американский баскетболист подписал контракт с казанским клубом на один сезон, он будет выступать под четвёртым номером.
Минувший сезон Браун провёл в «Фенербахче». В Евролиге он в среднем набирал по 9,5 очка, делал 2,2 подбора и 3,5 передачи.
В прошлом сезоне УНИКС дошёл до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил ЦСКА. Также казанцы добрались до финала Еврокубка. Успешное выступление в этом турнире позволило команде завоевать лицензию для выступления в Евролиге.
При этом по окончании сезона УНИКС покинул Дмитрис Прифтис. Греческий специалист принял предложение «Панатинаикоса».
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