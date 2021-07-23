УНИКС объявил о переходе разыгрывающего «Фенербахче»

УНИКС объявил о переходе разыгрывающего Лоренцо Брауна. Американский баскетболист подписал контракт с казанским клубом на один сезон, он будет выступать под четвёртым номером.

Минувший сезон Браун провёл в «Фенербахче». В Евролиге он в среднем набирал по 9,5 очка, делал 2,2 подбора и 3,5 передачи.

В прошлом сезоне УНИКС дошёл до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил ЦСКА. Также казанцы добрались до финала Еврокубка. Успешное выступление в этом турнире позволило команде завоевать лицензию для выступления в Евролиге.

При этом по окончании сезона УНИКС покинул Дмитрис Прифтис. Греческий специалист принял предложение «Панатинаикоса».