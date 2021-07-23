Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС объявил о переходе разыгрывающего «Фенербахче»

УНИКС объявил о переходе разыгрывающего «Фенербахче»
Комментарии

УНИКС объявил о переходе разыгрывающего Лоренцо Брауна. Американский баскетболист подписал контракт с казанским клубом на один сезон, он будет выступать под четвёртым номером.

Минувший сезон Браун провёл в «Фенербахче». В Евролиге он в среднем набирал по 9,5 очка, делал 2,2 подбора и 3,5 передачи.

В прошлом сезоне УНИКС дошёл до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил ЦСКА. Также казанцы добрались до финала Еврокубка. Успешное выступление в этом турнире позволило команде завоевать лицензию для выступления в Евролиге.

При этом по окончании сезона УНИКС покинул Дмитрис Прифтис. Греческий специалист принял предложение «Панатинаикоса».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021