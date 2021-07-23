Дэмьен Лиллард отреагировал на конфликт в сборной США по баскетболу

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на конфликт, который произошёл на тренировке сборной США.
«Держите это дерьмо подальше от меня», — написал в своём «твиттере» Дэмьен Лиллард.
Ранее стало известно, что на недавней тренировке сборной США в Токио (Япония), где будет проходить турнир Олимпийских игр, состоялся разговор на повышенных тонах. Звёздный форвард Кевин Дюрант поспорил с центровым Бэмом Адебайо.
Дюрант точно бросил с угла площадки, после чего рассчитывал получить мяч. Но Адебайо вместо этого подобрал мяч и начал тренировать дриблинг. В итоге Кевин отчитал Адебайо. После этого спортсмены обсудили произошедшее уже в социальных сетях.
В конечном итоге Кевин Дюрант намекнул, что не стоит воспринимать случившееся всерьёз.
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