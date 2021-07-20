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Пять клубов НБА пытаются активно заполучить Дэмьена Лилларда

Пять клубов НБА пытаются активно заполучить Дэмьена Лилларда
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Сразу пять клубов Национальной баскетбольной ассоциации постараются заполучить разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Этими командами являются «Майами Хит», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Филадельфия Сиксерс». Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Ringer.

Ранее появился слух, будто Лиллард принял решение покинуть «Портленд». Сообщалось, якобы Дэмьен может использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Позже сам Лиллард опроверг эти догадки, заявив, что ещё не принял однозначного решения относительно своего будущего, но надеется остаться в нынешней команде. При этом баскетболист подчеркнул, что в клубе есть много положительных моментов, но этого недостаточно. Его контракт с «Портлендом» рассчитан ещё на 4 года и общую сумму в $ 176 млн.

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