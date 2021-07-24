Один из лучших защитных игроков НБА разорвал контракт с клубом
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Форвард «Денвер Наггетс» Джамайкл Грин отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2021/2022, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
По действовавшему соглашению Грин мог получить 7,6 миллиона долларов. Грин и «Денвер» заинтересованы в том, чтобы заключить новый контракт после выхода 31-летнего баскетболиста на рынок свободных агентов.
Отмечается, что Грин будет интересен и другим клубам НБА. Форвард ценится в лиге навыками игры в защите. Грин провёл за «Наггетс» один сезон. В 58 матчах регулярного чемпионата он набирал 8,1 очка и 4,8 подбора в среднем за игру. В прошлом сезоне «Денвер» вылетел в полуфинале Западной конференции, всухую проигрыв серию с «Финикс Санз» (0-4).
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