Глава ФИБА: интерес Эммануэля Макрона и Джилл Байден к 3х3 говорит о многом

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис считает, что у баскетбола 3х3 огромные перспективы стать массовым видом спорта.



«Это исторический день для FIBA, для мирового баскетбола. Это первый день, когда у нас в олимпийской программе сразу две дисциплины. Теперь главный уличный вид спорта в мире, главная урбан-дисциплина — в программе главного спортивного турнира в мире. Баскетбол 3х3 захватит мир, как это сделал классический баскетбол. Конечно, приезд Эммануэля Макрона и Джилл Байден говорит о многом, это показатель сильного интереса к этому виду», — приводит слова Загклиса «Р-Спорт».



Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди США Джилл Байден посетили матч, в котором американки обыграли французских баскетболисток (17:10).