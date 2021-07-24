Глава ФИБА: интерес Эммануэля Макрона и Джилл Байден к 3х3 говорит о многом
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Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис считает, что у баскетбола 3х3 огромные перспективы стать массовым видом спорта.
«Это исторический день для FIBA, для мирового баскетбола. Это первый день, когда у нас в олимпийской программе сразу две дисциплины. Теперь главный уличный вид спорта в мире, главная урбан-дисциплина — в программе главного спортивного турнира в мире. Баскетбол 3х3 захватит мир, как это сделал классический баскетбол. Конечно, приезд Эммануэля Макрона и Джилл Байден говорит о многом, это показатель сильного интереса к этому виду», — приводит слова Загклиса «Р-Спорт».
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди США Джилл Байден посетили матч, в котором американки обыграли французских баскетболисток (17:10).
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