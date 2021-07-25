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Чехия обыграла Иран в первом матче баскетбольного турнира на Олимпиаде

Чехия обыграла Иран в первом матче баскетбольного турнира на Олимпиаде
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Сборная Чехии обыграла Иран в первом матче группового на Олимпиаде в Токио — 84:78 (25:19, 21:11, 21:16, 17:32).

У победителей самым результативным был Патрик Ауда, набравший 16 очков. Кроме того, выделились Блэйк Шилб (14 очков), Ян Веселы (11 очков, 7 подборов), Ондрей Балвин (9 очков, 8 подборов), Давид Йелинек (7 очков), Томаш Саторански (6 очков, 8 подборов, 8 передач, 5 перехватов) и Яромир Богачик (6 очков). В составе сборной Ирана 23 очка набрал Бехнам Яхчалидехкорди. Двузначную результативность покорили Мохаммед Джамшиди (16 очков, 7 передач) и Хамед Хаддади (15 очков, 10 подборов)

В следующем матче группы A Чехия сыграет 28 июля со сборной Франции, а сборная Ирана встретится в тот же день с США.

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