Чехия обыграла Иран в первом матче баскетбольного турнира на Олимпиаде
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Сборная Чехии обыграла Иран в первом матче группового на Олимпиаде в Токио — 84:78 (25:19, 21:11, 21:16, 17:32).
У победителей самым результативным был Патрик Ауда, набравший 16 очков. Кроме того, выделились Блэйк Шилб (14 очков), Ян Веселы (11 очков, 7 подборов), Ондрей Балвин (9 очков, 8 подборов), Давид Йелинек (7 очков), Томаш Саторански (6 очков, 8 подборов, 8 передач, 5 перехватов) и Яромир Богачик (6 очков). В составе сборной Ирана 23 очка набрал Бехнам Яхчалидехкорди. Двузначную результативность покорили Мохаммед Джамшиди (16 очков, 7 передач) и Хамед Хаддади (15 очков, 10 подборов)
В следующем матче группы A Чехия сыграет 28 июля со сборной Франции, а сборная Ирана встретится в тот же день с США.
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