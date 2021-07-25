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Кендрик Перкинс объяснил, почему Энтони Дэвис станет MVP НБА в следующем сезоне

Кендрик Перкинс объяснил, почему Энтони Дэвис станет MVP НБА в следующем сезоне
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис станет самым ценным игроком лииг в следующем сезоне.

«Я считаю, что Энтони Дэвис вернется с настроём добиться поставленной цели. Собственно говоря, я предсказываю, что в следующем сезоне он станет MVP. Он видит всю шумиху, он слышит всё, что говорят о Яннисе Адетокунбо, и сейчас он затаился. Он усердно работает за кулисами. «Лейкерс» должны что-то предпринять, но на месте болельщиков команды я бы не паниковал», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

В прошлом сезоне «Лейкерс» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв серию с «Финикс Санз» (2-4). «Лос-Анджелес» не смог защитить чемпионский титул-2020.

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