Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Монголию на ОИ-2020

Женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Монголию на ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

В Токио (Япония) на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк» женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила соперниц из Монголии со счётом — 21:5, досрочно завершив встречу.

Напомним, вчера, в субботу, 24 июля, сборная России по баскетболу 3х3 стартовала с победы над хозяевами турнира — Японией (21:18), а во втором матче игрового дня наши соотечественницы обыграли китаянок (19:9). Сегодня сборная России проведёт ещё одну встречу. В 15:25 мск Россия сыграет с США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада 2020. Баскетбол 3х3
Женщины. Групповой раунд. Монголия - Россия
25 июля 2021, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Монголия
2
Россия
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021