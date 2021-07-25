Женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Монголию на ОИ-2020

В Токио (Япония) на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк» женская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила соперниц из Монголии со счётом — 21:5, досрочно завершив встречу.
Напомним, вчера, в субботу, 24 июля, сборная России по баскетболу 3х3 стартовала с победы над хозяевами турнира — Японией (21:18), а во втором матче игрового дня наши соотечественницы обыграли китаянок (19:9). Сегодня сборная России проведёт ещё одну встречу. В 15:25 мск Россия сыграет с США.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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