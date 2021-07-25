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Мужская сборная России 3х3 проиграла Польше на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России 3х3 проиграла Польше на Олимпиаде в Токио
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Мужская сборная Россия по баскетболу 3x3 потерпела поражение в матче с баскетболистами национальной команды Польши. Команды встречались на олимпийском турнире в Токио (Япония). Счёт матча — 16:21. Сегодня, 25 июля, российские баскетболисты проводили матч с бельгийцами и также уступили им. Ранее россияне обыграли сборную Китая и проиграли Нидерландам. Следующую встречу сборная России проведёт с национальной командой Японии — матч состоится завтра, 26 июля.

Состав мужской сборной России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

На Олимпийских играх в Токио все восемь команд сыграют в одной группе по круговой системе. Далее будет сформирована сетка плей-офф. Две лучшие сборные напрямую попадут в полуфинал, а в четвертьфиналах сыграют команды, занявшие места с третье по шестое. Они уже определят ещё двух полуфиналистов.

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