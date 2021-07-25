Сборная Австралии крупно обыграла нигерийцев на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио

Сборная Австралии крупно обыграла национальную команду Нигерии в первом туре группового этапа на Олимпиаде в Токио — 84:65 (23:23, 20:17, 15:12, 26:13). Команды выступают в группе B.



Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась вничью – 23:23. Вторая десятиминутка получилась такой же упорной, но осталась за австралийцами – 20:17. Третья четверть была менее результативной и вновь завершилась победой баскетболистов сборной Австралии в 3 очка — 15:12. Заключительный игровой отрезок уже проходил под диктовку австралийцев и завершился со счётом 26:13.



Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллз, набравший 25 очков. Среди нигерийских игроков чаще всего кольцо соперников поражал Оби Эмегано. На его счету 12 очков.



Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.