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Сборная Австралии крупно обыграла нигерийцев на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио

Сборная Австралии крупно обыграла нигерийцев на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио
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Сборная Австралии крупно обыграла национальную команду Нигерии в первом туре группового этапа на Олимпиаде в Токио — 84:65 (23:23, 20:17, 15:12, 26:13). Команды выступают в группе B.

Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась вничью – 23:23. Вторая десятиминутка получилась такой же упорной, но осталась за австралийцами – 20:17. Третья четверть была менее результативной и вновь завершилась победой баскетболистов сборной Австралии в 3 очка — 15:12. Заключительный игровой отрезок уже проходил под диктовку австралийцев и завершился со счётом 26:13.

Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллз, набравший 25 очков. Среди нигерийских игроков чаще всего кольцо соперников поражал Оби Эмегано. На его счету 12 очков.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Олимпийские игры (м). Группа B. 1-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 11:20 МСК
Австралия
Окончен
84 : 65
Нигерия
Австралия: Миллз - 25, Инглс - 11, Экзам - 11, Кэй - 10, Тибулл - 9, Деллаведова - 8, Бэйнс - 4, Ландейл - 4, Рит - 2, Goulding, Green, Sobey
Нигерия: Эмегано - 12, Nwora - 10, Окоги - 9, Achiuwa - 8, Vincent - 7, Мету - 4, Окафор - 4, Окпала - 4, Нваму - 3, Агада - 2, Они - 2, Udoh
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