Сборная Австралии крупно обыграла нигерийцев на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио

Сборная Австралии крупно обыграла национальную команду Нигерии в первом туре группового этапа на Олимпиаде в Токио — 84:65 (23:23, 20:17, 15:12, 26:13). Команды выступают в группе B.
Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась вничью – 23:23. Вторая десятиминутка получилась такой же упорной, но осталась за австралийцами – 20:17. Третья четверть была менее результативной и вновь завершилась победой баскетболистов сборной Австралии в 3 очка — 15:12. Заключительный игровой отрезок уже проходил под диктовку австралийцев и завершился со счётом 26:13.
Самым результативным в составе победителей стал Патрик Миллз, набравший 25 очков. Среди нигерийских игроков чаще всего кольцо соперников поражал Оби Эмегано. На его счету 12 очков.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
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