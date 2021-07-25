Эван Фурнье объяснил победу сборной Франции над США на Олимпиаде в Токио

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье поделился мнением после победы над США (83:76) в матче группового этапа Олимпиады в Токио. Фурнье набрал 28 очков, сборная США проиграла на Олимпиаде впервые с 2004 года.

«В сборной Франции у меня другая роль по сравнению с НБА. Команда хочет, чтобы я набирал очки. Я должен быть более агрессивным, должен искать свой шанс. В «Бостоне» я играл с Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном и всеми остальными парнями, так что это была просто другая роль. Я нахожусь в режиме набора очков в сборной. Здесь я должен быть агрессивным. Прежде всего мы способны соревноваться с американцами. Это послание всем. Мы должны показать этим парням, что не собираемся отступать. Игроки сборной США такие же, как мы. Они лучше индивидуально, но их можно обыграть как команду», — приводит слова Фурнье Eurohoops.