Вяхирева: встретила Дончича! Единственный человек, с которым хотела сделать фото на Играх
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Российская гандболистка Анна Вяхирева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фото со словенским баскетболистом, лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. Они оба находятся сейчас в Токио (Япония), где проходят Олимпийские игры. Вяхирева призналась, что хотела встретить Дончича в олимпийской деревне.
«Я привезла его майку с собой в деревню, чтобы он подписал её. Я таскала её с собой всё это время на случай, если встречу его. И это произошло! Он — единственный человек, с которым я хотела сделать фото здесь на Олимпийских играх. Спасибо тебе, Лука Дончич!» — написала Вяхирева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вяхиревой.
Сборная Словении попала в группу C, где её соперниками станут команды Аргентины, Японии и Испании.
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