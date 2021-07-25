Вяхирева: встретила Дончича! Единственный человек, с которым хотела сделать фото на Играх

Российская гандболистка Анна Вяхирева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фото со словенским баскетболистом, лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. Они оба находятся сейчас в Токио (Япония), где проходят Олимпийские игры. Вяхирева призналась, что хотела встретить Дончича в олимпийской деревне.

«Я привезла его майку с собой в деревню, чтобы он подписал её. Я таскала её с собой всё это время на случай, если встречу его. И это произошло! Он — единственный человек, с которым я хотела сделать фото здесь на Олимпийских играх. Спасибо тебе, Лука Дончич!» — написала Вяхирева.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вяхиревой.

Сборная Словении попала в группу C, где её соперниками станут команды Аргентины, Японии и Испании.