Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вяхирева: встретила Дончича! Единственный человек, с которым хотела сделать фото на Играх

Вяхирева: встретила Дончича! Единственный человек, с которым хотела сделать фото на Играх
Комментарии

Российская гандболистка Анна Вяхирева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фото со словенским баскетболистом, лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. Они оба находятся сейчас в Токио (Япония), где проходят Олимпийские игры. Вяхирева призналась, что хотела встретить Дончича в олимпийской деревне.

«Я привезла его майку с собой в деревню, чтобы он подписал её. Я таскала её с собой всё это время на случай, если встречу его. И это произошло! Он — единственный человек, с которым я хотела сделать фото здесь на Олимпийских играх. Спасибо тебе, Лука Дончич!» — написала Вяхирева.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вяхиревой.

Сборная Словении попала в группу C, где её соперниками станут команды Аргентины, Японии и Испании.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021