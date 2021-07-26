Сборная Словении разгромила Аргентину на Олимпиаде, Дончич оформил дабл-дабл с 48 очками

На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. В группе C встречались сборные Словении и Аргентины. Матч завершился уверенной победой словенцев — 118:100.
Уже во время первой четверти словенцы обеспечили себе комфортное преимущество в восемь очков. А к большому перерыву отрыв европейцев и вовсе составил уже +20. Третья четверть также прошла с преимуществом словенцев, добавивших к отрыву ещё два балла, и лишь в заключительной десятиминутке аргентинцы сумели немного сократить отставание в счёте.
Самым результативным игроком матча стал лидер словенцев Лука Дончич. Он набрал 48 очков и сделал 11 подборов. У аргентинцев самым результативным стал Луис Скола, набравший 21 очко.
Помимо сборных Аргентины и Словении, в группе C выступают Испания и Япония. В следующую стадию гарантированно выходят две лучшие команды. Также в плей-офф выйдут две из трёх команд, занявших третьи места.
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