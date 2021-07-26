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Сборная Словении разгромила Аргентину на Олимпиаде, Дончич оформил дабл-дабл с 48 очками

Сборная Словении разгромила Аргентину на Олимпиаде, Дончич оформил дабл-дабл с 48 очками
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На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. В группе C встречались сборные Словении и Аргентины. Матч завершился уверенной победой словенцев — 118:100.
Уже во время первой четверти словенцы обеспечили себе комфортное преимущество в восемь очков. А к большому перерыву отрыв европейцев и вовсе составил уже +20. Третья четверть также прошла с преимуществом словенцев, добавивших к отрыву ещё два балла, и лишь в заключительной десятиминутке аргентинцы сумели немного сократить отставание в счёте.

Самым результативным игроком матча стал лидер словенцев Лука Дончич. Он набрал 48 очков и сделал 11 подборов. У аргентинцев самым результативным стал Луис Скола, набравший 21 очко.

Помимо сборных Аргентины и Словении, в группе C выступают Испания и Япония. В следующую стадию гарантированно выходят две лучшие команды. Также в плей-офф выйдут две из трёх команд, занявших третьи места.

Олимпийские игры (м). Группа C. 1-й тур
26 июля 2021, понедельник. 07:40 МСК
Аргентина
Окончен
100 : 118
Словения
Аргентина: Скола - 23, Кампаццо - 21, Дек - 17, Вильдоса - 11, Лапровиттола - 8, Делья - 7, Бруссино - 5, Ваулет - 4, Больмаро - 2, Гарино - 2, Caffaro, Гальисси
Словения: Дончич - 48, Препелич - 22, Чанчар - 12, Тоби - 11, Зоран Драгич - 7, Димец - 5, Рупник - 4, Блажич - 3, Мурич - 3, Николич - 3, Хроват, Чебашек
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