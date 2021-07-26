41-летний Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде в Токио

Форвард сборной Аргентины Луис Скола вышел на четвёртое место по набранным очкам в истории Олимпийских игр. 41-летний ветеран в матче группового этапа олимпийского турнира со Словенией набрал 23 очка. Теперь в его активе 548 баллов за карьеру.

По количеству очков на Олимпийских играх он обошёл бразильца Вламира Маркеса (537). Третье место занимает испанец Пау Газоль, у которого 623 очка. Далее располагается Эндрю Гейз (Новая Зеландия, 789). А лидером и рекордсменом является бразилец Оскар Шмидт, набравший 1093 очка.

Напомним, сборная Аргентины на Олимпийских играх в Токио (Япония) стартовала с поражения в матче со Словенией. Встреча закончилась со счётом 100:118. Главным героем матча стал словенец Лука Дончич, набравший 48 очков. После матча главный тренер аргентинцев Серхио Эрнандес назвал Дончича лучшим игроком мира.