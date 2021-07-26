Скола прокомментировал выступление Дончича, установившего 2 рекорда Игр

Форвард сборной Аргентины Луис Скола признался, что его сильно впечатлила игра лидера словенцев Луки Дончича в матче команд на олимпийском турнире в Токио (Япония). Встреча команд завершилась со счётом 118:100 в пользу словенцев, а Дончич набрал 48 очков. Скола стал самым результативным игроком своей команды, в его активе 23 очка.

«Очевидно, что Дончич был слишком хорош. Если говорить честно, то он был невероятен», — цитирует Сколу News10.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году.