«Финикс» определил клуб, в котором больше всего не хочет видеть Криса Пола в случае ухода

«Финикс Санз» определились с клубом, в котором они бы не хотели видеть разыгрывающего Криса Пола в случае его ухода из команды. Об этом сообщил журналист Марк Стейн.



«Если «Санз» в конечном итоге упустят Пола, то последняя команда, в которой они бы хотели его видеть — «Лос-Анджелес Лейкерс», — цитирует Стейна Pickandroll.



Ранее Крис установил исторический антирекорд. Пол стал первым баскетболистом, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счётом 2-0.



Единственный игрок, у которого хотя бы три подобных поражения – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин. В шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) Пол набрал 26 очков и 5 передач при 3 потерях, реализовав 11 из 19 с игры и 1 из 2 трёхочковых.