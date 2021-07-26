Лука Дончич превзошёл 4 суперзвёзд сборной США в первом матче Олимпиады

Защитник сборной Словении Лука Дончич в матче группового этапа Олимпиады с Аргентиной (118:100) набрал больше очков, чем Кевин Дюрант, Дэмьен Лиллард, Зак Лавин и Джру Холидэй вместе взятые, сообщает StatMuse. Четыре игрока сборной США набрали в общей сложности 47 очков, в то время как Дончич набрал 48 очков (18/29 с игры), 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.



Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году. Стоит отметить, что Дончича заменили за 4 минуты до конца игры, что не позволило побить рекорд Шмидта. Лука провёл на площадке 31 минуту.