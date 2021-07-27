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Сборная США 3х3 потерпела первое поражение на Олимпиаде в Токио

Сборная США 3х3 потерпела первое поражение на Олимпиаде в Токио
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Женская сборная США по баскетболу 3х3 проиграла Японии (18:20) в матче группового этапа Олимпиады. Это первое поражение американок в Токио.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. D турнире принимают участие команды России, Франции, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

Положение команд: США — 6-1, Япония — 5-2, Китай — 4-2, Россия — 4-2, Франция — 3-3, Италия — 2-4, Румыния — 1-5, Монголия — 0-6.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева.

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