Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Сербии, но вышла в плей-офф Олимпиады

Мужская сборная России завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр в Токио (Япония). В заключительном матче группового турнира россияне встречались с соперниками из Сербии. Матч завершился победой сербов со счётом 21:10.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Илья Карпенков, набравший пять очков.

Несмотря на поражение, россияне вышли в плей-офф. Они в своей группе займут либо четвёртое, либо пятое место.

На турнире использовалась схема, при которой восемь команд-участниц провели по матчу друг с другом в группе по круговой системе. Две лучшие сборные напрямую прошли в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, попали в дополнительные четвертьфиналы. Сербия заняла первое место, одержав победы во всех семи матчах.