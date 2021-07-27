Игроки женской сборной России 3х3 высказались о выходе в полуфинал Олимпиады

В женской сборной России по баскетболу 3x3 прокомментировали выход команды в полуфинал турнира Олимпийских игр в Токио (Япония). Россиянки обыграли итальянок в заключительном матче группового этапа со счётом 17:9 и вышли в полуфинал. 28 июля, в день полуфиналов и финала, 24-летие отметят игроки сборной Ольга и Евгения Фролкины.

«Тренеры бы нам не простили поражения от итальянок. И мы сами бы себе не простили. Очень нужная победа, потому что в случае поражения играли бы четвертьфинал. Мы за четыре дня сильно устали, нужна передышка, чтобы подготовиться хорошо к полуфиналу и финалу. Совсем забыла, что день рождения завтра. Спасибо, что напомнили.

Здесь так быстро идут дни, что мы потерялись чуть-чуть. Одни игры, игры, игры. До турнира обсуждали, конечно, что это будет лучший подарок — играть полуфинал и финал в день рождения. Мы с сестрой просто счастливы. Не каждому дано быть здесь, играть за медали в этот день — это реально лучший подарок за всю жизнь», — цитирует Ольгу Фролкину «РИА Новости».

«Если бы проиграли, то получилась бы непонятная закрутка, и мы могли бы на пятое место упасть. Так что надо было обязательно обыграть итальянок, чтобы не играть четвертьфинал и больше времени иметь на отдых. Эту команду мы знаем хорошо и не удивимся, если завтра опять с ними встретимся. Да, завтра день рождения у Жени и Оли, вчера как раз вспоминали. Хочется, чтобы в этот день был праздник, чтобы нам повесили медали. И они настраиваются, конечно, чтобы этот день не был грустным», — добавила Юлия Козик.