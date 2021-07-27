Игроки сборной России 3х3 высказали о выходе о полуфинал Олимпиады

Игроки сборной России по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Кирилл Писклов прокомментировали победу над Нидерландами (21:19) в 1/4 финала Олимпиады.



«Все очень рады, мы вышли в полуфинал, мы все мечтали побороться за медали, и теперь сможем это сделать. Было бы обидно вылететь в четвертьфинале, мы не могли себе это позволить, потому что столько сил вложили в подготовку. Илья Карпенков вытащил нас, забил победный, спасибо ему. Сегодня были командой, бились друг за друга, давали эмоции друг другу. Про сербов пока не будем думать, завтра посмотрим», – приводит слова Зуева «Р-Спорт».

«Снова Сербия, будет тяжело, не спорю. Но точно не будет такой игры, как сегодня. Другой настрой будет, будем стараться. У сербов топовая команда, все на них ставят, и пусть дальше ставят. Пусть у них будет волнение, что им надо выиграть, пусть на них будет всё давление. Мы просто выйдем и сделаем свое дело. Я лично никогда не обыгрывал этих сербов, хотя матчей было много. Я и Латвию вчера первый раз в жизни обыграл. Да, никогда сербов не обыгрывал, но пришло время. Самое то будет», — сказал Писклов.