Баскетболист сборной США ответил активисту, назвавшему Байлз социопатом и позором страны

Форвард сборной США по баскетболу и клуба НБА «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил консерватору-активисту Чарли Кирку, который назвал четырехкратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Симону Байлз примером «поколения слабаков», «эгоистичным социопатом» и «позором страны». Ранее Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а позже отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020.



«Неужели так сложно поддержать другого человека и посочувствовать? Ведь речь идет о чьей-то дочери и ее здоровье. Интересно, есть ли у него дети, и что он будет чувствовать как родитель, если кто-то будет так говорить о его детях? Потому что, чёрт меня побери, Симона Байлз – герой!» – написал Тейтум на своей странице в «Твиттере».