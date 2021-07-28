Баскетболист сборной США ответил активисту, назвавшему Байлз социопатом и позором страны

Форвард сборной США по баскетболу и клуба НБА «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил консерватору-активисту Чарли Кирку, который назвал четырехкратную олимпийскую чемпионку по гимнастике Симону Байлз примером «поколения слабаков», «эгоистичным социопатом» и «позором страны». Ранее Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а позже отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020.
«Неужели так сложно поддержать другого человека и посочувствовать? Ведь речь идет о чьей-то дочери и ее здоровье. Интересно, есть ли у него дети, и что он будет чувствовать как родитель, если кто-то будет так говорить о его детях? Потому что, чёрт меня побери, Симона Байлз – герой!» – написал Тейтум на своей странице в «Твиттере».
- 28 июля 2021
-
13:26
-
13:14
-
13:09
-
13:05
-
12:48
-
12:31
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
10:49
-
09:29
-
09:27
-
08:15
-
08:07
-
02:56
-
02:17
-
01:00
- 27 июля 2021
-
23:48
-
22:40
-
20:58
-
19:34
-
18:21
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:35
-
15:23
-
15:02
-
14:31
-
13:30
-
13:24
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:08