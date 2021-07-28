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Андрей Кириленко: история творится на наших глазах

Андрей Кириленко: история творится на наших глазах
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Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что мужская сборная по баскетболу 3х3 показала идеальную игру в полуфинальном матче с Сербией (21:10) на Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«История творится на наших глазах. Против команды Сербии надо было провести идеальную игру, и ребята её провели. Это заслуга и тех игроков, которые сейчас в Токио, и тех, кто участвовал в подготовке, их роль в этом успехе тоже огромна. И я очень рад за всю нашу большую организацию, за департамент баскетбола 3x3 РФБ и лично за его руководителя Олега Ушакова. Сколько сил они потратили на организацию, на подготовку этой олимпийской команды, которая началась четыре года назад, с включением баскетбола 3x3 в программу Олимпиады», — цитирует Кириленко ТАСС.

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