Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что мужская сборная по баскетболу 3х3 показала идеальную игру в полуфинальном матче с Сербией (21:10) на Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.



«История творится на наших глазах. Против команды Сербии надо было провести идеальную игру, и ребята её провели. Это заслуга и тех игроков, которые сейчас в Токио, и тех, кто участвовал в подготовке, их роль в этом успехе тоже огромна. И я очень рад за всю нашу большую организацию, за департамент баскетбола 3x3 РФБ и лично за его руководителя Олега Ушакова. Сколько сил они потратили на организацию, на подготовку этой олимпийской команды, которая началась четыре года назад, с включением баскетбола 3x3 в программу Олимпиады», — цитирует Кириленко ТАСС.