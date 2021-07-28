Игроки сборной России 3х3 высказались после упущенной победы над Латвией в финале ОИ

Баскетболисты сборной России 3х3 Кирилл Писклов и Станислав Шаров прокомментировали поражение в финальном матче Олимпиады в Токио от команды Латвии (18:21). По ходу встречи россияне вели с разницей в 5 очков.



«Начали мы хорошо, но затем немного «поднаелись» и ноги уже не так хорошо работали. Пытался завести ребят, но ничего не получилось. Плюс порвалась кроссовка у одного из членов нашей команды. Это дополнительное психологическое давление. Мы чемпионат мира выиграли у Латвии, в Европейских играх тоже были сильнее, но теперь удача была на их стороне. Чуть-чуть не получилось взять золото, за что я извиняюсь», — цитирует Писклова «Матч ТВ».



«Мы гордимся тем, что представляли Россию на этой Олимпиаде. Спасибо всем за поддержку», — сказал Шаров.