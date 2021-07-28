Андрей Кириленко отреагировал на две медали России в 3х3 на Олимпиаде в Токио

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал завоевание двух серебряных медалей сборными России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.



«Наши команды провели невероятно успешный турнир, с которого возвращаются с медалями. Участие в обоих матчах за золото – фантастический успех! И заслуга в нем не только тех игроков, кто выходил на площадку в Токио. Вклад в это достижение российского баскетбола 3х3 внесли очень многие.



Конечно, молодцы все наши игроки, которые выступали в Токио. Это Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. Они доказали, что в мировом баскетболе 3х3 Россия является одной из ведущих стран.



РФБ видит огромный потенциал в развитии баскетбола 3х3. И те, кто в него играют, должны получать заслуженное внимание. Именно поэтому у нас в России появился национальный чемпионат. Перед Олимпиадой мы смогли провести полноценные сборы с участием более чем 20 игроков. Каждый из них был достоин поехать в Токио, но пришлось выбрать 8 лучших. И они прошли этот тяжелейший путь до конца.



Не сомневаюсь, что мы идем правильной дорогой, и огромные усилия, которые были затрачены на развитие баскетбола 3х3, сегодня принесли великолепный результат. Честно говоря, я никогда даже не предполагал, что, став бронзовым призером Олимпиады как игрок, смогу завоевать сразу две медали как руководитель», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.