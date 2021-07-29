Игрок сборной России 3х3 рассказал о судьбе кроссовок, порвавшихся в финале Олимпиады

Призёр Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3x3 Илья Карпенков заявил, что оставил пару вышедших из строя кроссовок в раздевалке.

Серебряные призеры Олимпийских игр по баскетболу 3x3 вернулись в Москву в четверг. Во время финала с командой Латвии у Карпенкова разорвался кроссовок, но он его не поменял, а перемотал скотчем и продолжил играть.

«Я его оставил в раздевалке в Токио, просто положил на пол всю пару, а куда она делась дальше – не знаю. Может, японцы забрали, может, наш тренерский штаб забрал и в коллекцию куда-нибудь поставит. Не было идеи забрать, нас после церемонии торопили, надо было бежать, скакать, сниматься, записывать интервью. Второй пары с собой не было, она была только в Олимпийской деревне. Теперь, наверное, буду брать с собой вторую пару», — приводит слова Карпенкова «Р-Спорт».