«Лейкерс» близки к обмену Расселла Уэстбрука
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«Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» близки к масштабному обмену, в результате которого 32-летний американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук пополнит состав «озёрных». Об этом сообщает авторитетный журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
В обратном направлении из «Лейкерс», скорее всего, последуют 26-летний американский форвард Кайл Кузма, его 27-летний соотечественник Монтрезл Харрелл, и защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп. При этом, «Вашингтон» должен получить и право выбора в первом раунде драфта НБА в 2021 году.
9-кратный участник Матча звёзд НБА и MVP сезона-2016/2017 Уэстбрук назывался одним из главных кандидатов на переход в состав «Лейкерс», которые стремятся усилить позицию первого номера.
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