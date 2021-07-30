«Лейкерс» близки к обмену Расселла Уэстбрука

«Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» близки к масштабному обмену, в результате которого 32-летний американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук пополнит состав «озёрных». Об этом сообщает авторитетный журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

В обратном направлении из «Лейкерс», скорее всего, последуют 26-летний американский форвард Кайл Кузма, его 27-летний соотечественник Монтрезл Харрелл, и защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп. При этом, «Вашингтон» должен получить и право выбора в первом раунде драфта НБА в 2021 году.

9-кратный участник Матча звёзд НБА и MVP сезона-2016/2017 Уэстбрук назывался одним из главных кандидатов на переход в состав «Лейкерс», которые стремятся усилить позицию первого номера.