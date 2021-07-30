Президент ЦСКА высказался о двух медалях России в 3х3 на Олимпиаде в Токио

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал успешное выступление женской и мужской сборных России по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх. Обе команды завоевали серебряные медали. Эта дисциплина была впервые представлена на Олимпийских играх.

«Поздравляю парней и девочек, тренеров, персонал команд с этим невероятным успехом. Две медали не могут быть случайностью, это показатель системной работы, и я особо хочу отметить роль Андрея Кириленко и РФБ в этом успехе. Как руководитель федерации он вошёл в историю, с чем его и поздравляю. С первых дней во главе федерации Андрей уделял особое внимание баскетболу 3х3, и сегодняшний успех — несомненная его заслуга.

Это однозначно приведёт мальчишек и девчонок в баскетбольные секции, и сейчас совершенно неважно, пойдут они в большой баскетбол или 3х3. Да, обе «большие» команды не пробились в Токио, но тому есть объективные причины, и я уверен, что РФБ сделает верные выводы», — цитирует Ватутина ТАСС.