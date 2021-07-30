216-сантиметровый Руди Гобер сделал фото с легендарным дзюдоистом Ринером на ОИ в Токио
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Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер опубликовал в социальных сетях фотографию с дзюдоистом французской национальной команды Тедди Ринером.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «твиттере» Руди Гобера.
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.
На Олимпийских играх Гобер принял участие в двух встречах, набирая в среднем 10 очков и совершая 9,5 подбора за матч.
Тедди Ринер на олимпийском турнире завоевал бронзовую награду в весовой категории свыше 100 кг.
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