Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

216-сантиметровый Руди Гобер сделал фото с легендарным дзюдоистом Ринером на ОИ в Токио

216-сантиметровый Руди Гобер сделал фото с легендарным дзюдоистом Ринером на ОИ в Токио
Комментарии

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер опубликовал в социальных сетях фотографию с дзюдоистом французской национальной команды Тедди Ринером.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «твиттере» Руди Гобера.

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.

На Олимпийских играх Гобер принял участие в двух встречах, набирая в среднем 10 очков и совершая 9,5 подбора за матч.

Тедди Ринер на олимпийском турнире завоевал бронзовую награду в весовой категории свыше 100 кг.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021