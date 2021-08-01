Серж Ибака определился с местом продолжения карьеры

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Серж Ибака воспользуется опцией продления контракта на сезон-2021/2022 и заработает за него 9,7 млн долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в клубе.



Ибака подписал контракт с «Клипперс» в 2020 году после трёх с половиной лет выступления за «Торонто Рэпторс», где он стал чемпионом НБА в 2019 году вместе с нынешним лидером «Клипперс» Каваем Леонардом. 31-летний «большой» набирал в среднем 11,1 очка, 6,7 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в прошлом сезоне, но пропустил почти половину регулярного чемпионата из-за травмы спины.



Ибака вернулся в строй в конце регулярного чемпионата, сыграл два матча в плей-офф и снова выбыл из строя, после чего клуб объявил, что баскетболисту предстоит сделать операцию.