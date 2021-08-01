Серж Ибака определился с местом продолжения карьеры

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Серж Ибака воспользуется опцией продления контракта на сезон-2021/2022 и заработает за него 9,7 млн долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в клубе.
Ибака подписал контракт с «Клипперс» в 2020 году после трёх с половиной лет выступления за «Торонто Рэпторс», где он стал чемпионом НБА в 2019 году вместе с нынешним лидером «Клипперс» Каваем Леонардом. 31-летний «большой» набирал в среднем 11,1 очка, 6,7 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в прошлом сезоне, но пропустил почти половину регулярного чемпионата из-за травмы спины.
Ибака вернулся в строй в конце регулярного чемпионата, сыграл два матча в плей-офф и снова выбыл из строя, после чего клуб объявил, что баскетболисту предстоит сделать операцию.
- 1 августа 2021
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
01:03
-
00:02
- 31 июля 2021
-
22:59
-
21:57
-
20:48
-
19:56
-
19:30
-
18:54
-
17:55
-
16:42
-
16:15
-
15:18
-
14:31
-
13:06
-
11:56
-
10:23
-
10:08
-
09:42
-
09:28
-
08:10
-
08:06
-
08:01
-
00:53
- 30 июля 2021
-
23:59
-
23:03
-
22:00
-
20:36
-
18:54
-
17:54
-
16:46
-
16:16
-
15:40