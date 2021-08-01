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Дончичу не хватило передачи для покорения исторического рекорда Александра Белова на ОИ

Дончичу не хватило передачи для покорения исторического рекорда Александра Белова на ОИ
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Защитник сборной Словении Лука Дончич в матче группового этапа с Испанией (95:87) набрал 12 очков, 14 подборов и 9 передач.

Дончичу не хватило одной передачи до трипл-дабла. Лука мог стать третьим баскетболистом в истории Олимпийских игр, который оформлял трипл-дабл. Ранее это делали только Александр Белов (СССР, 1976) и Леброн Джеймс (США, 2012).

Словения (3-0) вышла из группы C с первого места. Испания (2-1) стала второй, Аргентина (1-2) — третьей, Япония (0-3) — четвёртой. Франция, Австралия Словения и США стали сеяными командами при жеребьёвке плей-офф Олимпиады. Италия, Испания, Германия и Аргентина — несеяные. Жеребьёвка плей-офф олимпийского турнира по баскетболу состоится сегодня после пресс-конференции матча Словения — Испания.

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