«Майами» избавился от Андре Игуодалы и сохранил Горана Драгича
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«Майами» активировал опцию команды и сохранил в составе разыгрывающего Горана Драгича, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». За сезон-2021/2022 Драгич получит 19,4 млн долларов. Словенец выступает за «Майами» с 2014 года. В прошлом сезоне Горан провёл 50 матчей, набирая в среднем 13,4 очка, 3,3 подбора и 4,4 передачи.
Кроме того, «Майами» отказался от опции продления контракта форварда Андре Игуодалы на следующий сезон стоимостью 15 млн долларов. 37-летний Игуодала станет свободным агентом. Средние показатели форварда в прошлом сезоне НБА составили 4,4 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи. «Хит» расчищают платёжную ведомость в надежде подписать разыгрывающего Кайла Лоури на рынке свободных агентов.
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