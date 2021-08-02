«Голден Стэйт» может вернуть знаметиного члена династии, выигравшего с командой три титула

Форвард Андре Игуодала может подписать контракт со своей бывшей командой «Голден Стэйт Уорриорз».

«Возвращение Андре Игуодалы в «Уорриорз» становится всё более вероятным. Теперь мы подпишем несколько ветеранов. Вы узнаете об этом в ближайшие дни», – сказал владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб. Слова бизнесмена приводит инсайдер Марк Штейн в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что «Майами Хит» отказался от опции продления контракта форварда Андре Игуодалы на следующий сезон стоимостью $ 15 млн.

37-летний Игуодала станет свободным агентом. Средние показатели форварда в прошлом сезоне НБА составили 4,4 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи. «Хит» расчищают платёжную ведомость в надежде подписать разыгрывающего Кайла Лоури на рынке свободных агентов. Форвард выступал за «Голден Стэйт» с 2013 по 2019 год. В составе «Уорриорз» игрок стал трёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), в 2015-м он стал MVP финальной серии с «Кливленд Кавальерс»…