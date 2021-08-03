«Лейкерс» подписали Дуайта Ховарда и ещё 3 известных ветеранов НБА, потеряли Алекса Карузо

«Лейкерс» договорились о подписании однолетних контрактов с защитниками Кентом Бэйзмором, Тревором Аризой и Уэйном Эллингтоном, а также центровым Дуайтом Ховардом, сообщает Hoops Rumors. При этом защитник Алекс Карузо перешёл в «Чикаго Буллз», подписав 4-летний контракт на $ 37 млн.
Ариза возвращается в клуб, с которым выигрывал чемпионский титул в 2009-м. Прошлый сезон он завершал в «Майами Хит», где набирал в среднем 9,4 очка и 4,8 подбора. Эллингтон выступал за «Лейкерс» в сезоне-2014/2015. В прошлом сезоне в составе «Детройт Пистонс» он набирал в среднем 9,6 очка и 1,8 подбора. Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора. Бэйзмор переходит из «Голден Стэйт Уорриорз», в сезоне-2013/2014 он также выступал за «Лос-Анджелес».
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