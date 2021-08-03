Рики Рубио установил исторический рекорд Олимпиады в матче с США

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио набрал 38 очков в матче 1/4 финала Олимпиады с США (81:95).
Рубио стал лучшим в истории среди испанских баскетболистов по набранным очкам в одном матче на Играх. Кроме того, разыгрывающий выдал лучший показатель результативности среди всех баскетболистов во встрече крупного международного турнира (Олимпиада или чемпионат мира) с командой США. Ранее больше всего в игре с американцами набирал пуэрториканец Бутч Ли (35 очков). Далее следуют Оскар Шмидт (Бразилия, 31 очко), Патрик Миллс (Австралия, 30 очков), Пау Газоль (Испания, 29 очков) и Ману Джинобили (Аргентина, 29 очков).
Рубио за 27,2 минуты на площадке реализовал 13 из бросков 20 с игры, включая 4 из 7 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. На его счету также 4 подбора и 2 передачи при 4 потерях.
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