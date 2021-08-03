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«Голден Стэйт» подписал известного европейского игрока НБА

«Голден Стэйт» подписал известного европейского игрока НБА
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«Голден Стэйт Уорриорз» подпишут контракт с Неманьей Бьелицей, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере» со ссылкой на ESPN.

Сербский тяжёлый форвард выступает в НБА с 2015 года. Минувший сезон Бьелица завершал в «Майами», набирая 5,0 очка, 2,5 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч. До этого Белица выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз».

Сербский форвард был выбран во втором раунде драфта-2010.

Напомним, что «Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил прошлогоднему чемпиону НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис. При этом «озёрники» вылетели уже в первом раунде плей-офф.

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