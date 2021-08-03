«Лейкерс» подписали Кармело Энтони и Малика Монка

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали годичные минимальные контракты с форвардом Кармело Энтони и атакующим защитником Маликом Монком, сообщает Hoops Rumors.
Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс». 37-летний Энтони последние два сезона провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.
Монк в прошлом сезоне в составе «Шарлотт Хорнетс» в среднем набирал 11,7 очка в 42 матчах. Малик пропустил часть сезона, отбывая дисквалификацию за нарушение андидопинговой программы НБА. В межсезонье «Хорнетс» не стали делать ограниченно свободному агенту Монку квалификационное предложение, что упростило трансфер в «Лейкерс».
- 3 августа 2021
-
23:22
-
22:36
-
22:32
-
22:23
-
22:11
-
21:14
-
20:23
-
20:15
-
20:02
-
18:45
-
17:52
-
17:41
-
17:12
-
17:06
-
16:39
-
16:22
-
15:13
-
14:31
-
13:32
-
13:11
-
11:27
-
11:14
-
11:01
-
10:33
-
09:59
-
09:25
-
08:33
-
08:26
-
08:20
-
08:10
-
06:58
-
06:43
-
06:24
-
06:18
-
04:58