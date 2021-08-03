«Лейкерс» подписали Кармело Энтони и Малика Монка

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали годичные минимальные контракты с форвардом Кармело Энтони и атакующим защитником Маликом Монком, сообщает Hoops Rumors.

Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс». 37-летний Энтони последние два сезона провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.

Монк в прошлом сезоне в составе «Шарлотт Хорнетс» в среднем набирал 11,7 очка в 42 матчах. Малик пропустил часть сезона, отбывая дисквалификацию за нарушение андидопинговой программы НБА. В межсезонье «Хорнетс» не стали делать ограниченно свободному агенту Монку квалификационное предложение, что упростило трансфер в «Лейкерс».