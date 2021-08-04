«Юта» подписала одного из самых именитых центровых НБА

Свободный агент центровой Хассан Уайтсайд заключил однолетний минимальный контракт с «Юта Джаз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



32-летний Уайтсайд провёл минувший сезон в «Сакраменто Кингз», набирая 8,1 очка, 6,0 подбора и 1,3 блок-шота за 15 минут в среднем за игру. Хассан показал худшее выступление за последние семь лет, в течение которых у него сложилась репутация одного из лучших подбирающих и блокирующих НБА. «Джаз» надеются, что под руководством главного тренера Куина Снайдера центровой сможет снова показывать высокий уровень в качестве сменщика Руди Гобера.



Ранее «Кингз» выменяли из «Бостон Селтикс» центрового Тристана Томпсона, заключили новый 55-миллионный контракт со стартовым «большим» Ришоном Холмсом, а также подписали ещё одного пятого номера Алексея Леня на рынке свободных агентов.