Определена первая пара полуфинала Олимпиады в женском баскетболе

Женская сборная США обыграла национальную команду Австралии в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио — 79:55 (26:12, 22:15, 20:12, 11:16).



В стартовой четверти австралийки оказали сопротивление лишь в первые её минуты, а при счёте 6:6 американки совершили впечатляющий рывок и повели со счётом 21:6. Сборная США уверенно выиграла и следующие две десятиминутки. За австралийскими баскетболистками осталась лишь заключительная четверть.

Самым результативным игроком матча стала Брианна Стюарт, на счету которой 23 очка. В составе сборной Австралии чаще всего кольцо соперниц поражала Лейлани Митчелл — своей команде она принесла 14 очков.

За выход в финал американки поборются со сборной Сербии, обыгравшей национальную команду Китая (77:70).