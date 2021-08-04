Определена первая пара полуфинала Олимпиады в женском баскетболе
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Женская сборная США обыграла национальную команду Австралии в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио — 79:55 (26:12, 22:15, 20:12, 11:16).
В стартовой четверти австралийки оказали сопротивление лишь в первые её минуты, а при счёте 6:6 американки совершили впечатляющий рывок и повели со счётом 21:6. Сборная США уверенно выиграла и следующие две десятиминутки. За австралийскими баскетболистками осталась лишь заключительная четверть.
Самым результативным игроком матча стала Брианна Стюарт, на счету которой 23 очка. В составе сборной Австралии чаще всего кольцо соперниц поражала Лейлани Митчелл — своей команде она принесла 14 очков.
За выход в финал американки поборются со сборной Сербии, обыгравшей национальную команду Китая (77:70).
Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
04 августа 2021, среда. 07:40 МСК
Австралия
Окончен
55 : 79
США
Австралия: Митчелл - 14, George - 11, Толо - 6, Magbegor - 5, Тальбо - 4, Аллен - 3, Лейви - 3, Blicavs - 2, Мэджен - 2, О'Хи - 2, Эбзери - 2, Смит - 1
США: Стюарт - 23, Грайнер - 15, Уилсон - 10, Бёрд - 9, Gray - 7, Diggins-Smith - 4, Таурази - 4, Фоулс - 4, Atkins - 3, Collier, Лойд, Чарльз
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