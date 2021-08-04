Определились полуфинальные пары Олимпиады по женскому баскетболу

Женская сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. Французские баскетболистки оказались сильнее соперниц из национальной команды Испании — 67:64 (21:16, 15:14, 19:18, 12:16).



Француженки создали задел ещё по итогам первой четверти, выиграв её с преимуществом в пять очков. И вторую, и третью десятиминутки они также выигрывали — в обоих случаях с перевесом в одно очко. Сборная Испании постаралась спасти непросто складывавшийся матч в заключительном игровом отрезке и вполне могла преуспеть — испанки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Но на последних минутах точнее были француженки.

Самым результативным игроком встречи стала Марин Жоанне, представляющая сборную Франции. На её счету 18 очков. В составе национальной команды Испании чаще всего кольцо соперниц поражала Асту Ндур — (16).

За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Японии, которая ранее обыграла сборную Бельгии (86:85).

Олимпиада-2020. Баскетбол

Женщины. Матчи 1/2 финала

США – Сербия.

Япония – Франция.

Полуфинальные матчи пройдут 6 августа.