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Определились полуфинальные пары Олимпиады по женскому баскетболу

Определились полуфинальные пары Олимпиады по женскому баскетболу
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Женская сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. Французские баскетболистки оказались сильнее соперниц из национальной команды Испании — 67:64 (21:16, 15:14, 19:18, 12:16).

Француженки создали задел ещё по итогам первой четверти, выиграв её с преимуществом в пять очков. И вторую, и третью десятиминутки они также выигрывали — в обоих случаях с перевесом в одно очко. Сборная Испании постаралась спасти непросто складывавшийся матч в заключительном игровом отрезке и вполне могла преуспеть — испанки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Но на последних минутах точнее были француженки.

Самым результативным игроком встречи стала Марин Жоанне, представляющая сборную Франции. На её счету 18 очков. В составе национальной команды Испании чаще всего кольцо соперниц поражала Асту Ндур — (16).

За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Японии, которая ранее обыграла сборную Бельгии (86:85).

Олимпиада-2020. Баскетбол
Женщины. Матчи 1/2 финала

США – Сербия.
Япония – Франция.

Полуфинальные матчи пройдут 6 августа.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
04 августа 2021, среда. 15:00 МСК
Испания
Окончен
64 : 67
Франция
Испания: Ндур - 16, Cazorla - 12, Оувинья - 11, Торренс - 10, Домингес - 7, Gil - 4, Carrera Quintana - 2, Касас - 2, Palau, Абальде, Конде, Родригес
Франция: Жоанне - 18, Williams - 11, Miyem - 9, Дюше - 8, Груда - 6, Rupert - 4, Vukosavljevic - 4, Шартеро - 4, Мишель - 2, Сьяк - 1, Fauthoux, Чатчуанг
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