Определились полуфинальные пары Олимпиады по женскому баскетболу

Женская сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. Французские баскетболистки оказались сильнее соперниц из национальной команды Испании — 67:64 (21:16, 15:14, 19:18, 12:16).
Француженки создали задел ещё по итогам первой четверти, выиграв её с преимуществом в пять очков. И вторую, и третью десятиминутки они также выигрывали — в обоих случаях с перевесом в одно очко. Сборная Испании постаралась спасти непросто складывавшийся матч в заключительном игровом отрезке и вполне могла преуспеть — испанки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Но на последних минутах точнее были француженки.
Самым результативным игроком встречи стала Марин Жоанне, представляющая сборную Франции. На её счету 18 очков. В составе национальной команды Испании чаще всего кольцо соперниц поражала Асту Ндур — (16).
За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Японии, которая ранее обыграла сборную Бельгии (86:85).
Олимпиада-2020. Баскетбол
Женщины. Матчи 1/2 финала
США – Сербия.
Япония – Франция.
Полуфинальные матчи пройдут 6 августа.
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