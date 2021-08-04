Реджи Миллер отреагировал на объединение Леброна, Дэвиса, Уэстбрука и Энтони в «Лейкерс»

5-кратный участник Матчей звезд НБА, член Зала славы Реджи Миллер отреагировал на объединение форвардов Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Кармело Энтони и защитника Рассела Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Так я буду наблюдать весь сезон за игрой Брона, Эй Ди, Броди и Мело в «Лейкерс», – написал в своём «твиттере» Реджи Миллер, прикрепив гифку с поедающим попкорн Майклом Джексоном.



Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пике второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.



Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов. Кармело Энтони в нынешнее межсезонье перебрался в «Лейкерс» как свободный агент. 37-летний форвард ранее покинул «Портленд Трэйл Блэйзерс», в составе которых набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.