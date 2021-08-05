Лука Дончич отреагировал на драматичное поражение в полуфинале Олимпиады

Защитник сборной Словении Лука Дончич прокомментировал поражение от сборной Франции (89:90) в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Исход встречи решил блок-шот форварда сборной Франции Николя Батюма на словенском защитнике Клемене Препеличе. После игры Батюм поддержал Дончича, Лука отдал должное сопернику.
«Николя Батюм — красавчик. Он сказал, что ненавидит играть против меня, но в хорошем смысле Было приятно получить от него слова поддержки, он классный человек», — приводит слова Дончича официальный сайт ФИБА.
Фото: https://www.fiba.basketball/
Николя Батюм в этом матче набрал три очка, совершил пять подборов и отдал три передачи. Кроме того, на его счету решающий блокшот на последних секундах встречи. Лидер словенцев Лука Дончич набрал 16 очков, а также совершил 10 подборов и отдал 18 результативных передач. Лука оформил третий трипл-дабл в истории Игр после Александра Белова (1976) и Леброна Джеймса (2012).
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