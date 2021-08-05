В сборной Франции высказались о победе над Словенией и оценили игру за золото ОИ с США

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле, атакующий защитник Эван Фурнье и автор решающего блок-шота в концовке лёгкий форвард Николя Батюм поделились мнением о победе над Словенией (90:89) в полуфинале Олимпиады и оценили предстоящий матч за золото с США.
«Мы знаем, что сборная США является фаворитом финала. Они были фаворитами и на двух последних Играх. Я надеюсь, что мы сможем сыграть против них с таким же азартом и энергией, как сегодня. Мы постараемся выиграть, хотя знаем, что они фавориты», — приводит слова Колле официальный сайт ФИБА.
«В конце игры Николя сделал свою работу и стал нашим Бэтменом. Конечно, мы счастливы после победы над Словенией, но нам нужно сосредоточиться, потому что мы приехали сюда, чтобы выиграть золотую медаль», — сказал Фурнье.
«Я должен был провести такую игру. Я дважды был на Олимпийских играх, и дважды получал травму. Всю свою жизнь мечтал сыграть в финале. Я открыл для себя Олимпиаду в 1996 году. Смотрел на «Команду мечты», после этого начал следить за НБА. Всегда мечтал сыграть в матчах подобной значимости. Знал, что не показал хорошей игры в нападении, но должен был сделать этот блок-шот для моей команды, чтобы вывести её в финал. И я это сделал», — заявил Батюм.
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