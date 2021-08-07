«Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил о переходе Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с Расселом Уэстбруком.

«Лейкерс» совершили обмен с «Вашингтон Уизардс».Они обменяли Уэстбрука на Кайла Кузму, Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и право выбора на драфте НБА.

Ранее сообщалось, что контракт Уэстбрука будет действовать до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает $ 44 млн.

Напомним, также «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Кармело Энтони, Кентом Бэйзмором, Кендриком Нанном, Маликом Монком и Тэйленом Хортон-Такером.

Кармело Энтони в нынешнее межсезонье перебрался в «Лейкерс» как свободный агент. 37-летний форвард ранее покинул «Портленд Трэйл Блэйзерс», в составе которого набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.