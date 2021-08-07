Джавэйл Макги и его мать вошли в историю Олимпиады
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Американские баскетболисты Памела и Джавейл Макги вошли в истории Олимпийских игр как первый баскетбольный дуэт мама-сын, оба представителя которого выигрывали золотые медали.
Памела завоевала награду высшей пробы на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. Джавейл праздновал успех на Играх в Токио — в решающем матче американские баскетболисты со счётом 87:82 обыграли национальную команду Франции.
В настоящее время проходит встреча, по итогам которой определятся обладатели бронзовых медалей Олимпиады в Токио: встречаются сборные Словении и Австралии.
Ранее сообщалось, что лидер словенской команды, игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич получит супермаксимальный контракт сразу по прилёте с Олимпийских игр.
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